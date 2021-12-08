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إيلاف: تواصل فابرجيه تقليدها السنوي للمفاجآت الموسمية بقلادة جديدة تتميز ببطريق راقص مخبأ بالداخل. هذه هي أحدث إضافة إلى مجموعتها التراثية، والتي تحتفل بحب فابرجيه للمفاجأة والذكاء وتشمل التقنيات التقليدية المعقدة، مثل فن طلاء المينا والحفر اليدوي الدقيق.

صُنع البطريق من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا، ومزين بالمينا باللونين الأسود والأبيض ومرصع بأعين ماسية بيضاء متلألئة.

يرقص البطريق على قاعدة من عقيق السيليكات المتلألئة، والتي تحاكي المناظر الطبيعية الجليدية في القطب الجنوبي.

وهو مغلف بقلادة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا على شكل بيضة، ومطلية يدويًا بالمينا السوداء ومرصعة بالألماس الأبيض وتتدلى من سلسلة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا. التصميم الأنيق مثالي لفصل الشتاء ويشكل هدية مثالية لمن تحب في موسم الأعياد.