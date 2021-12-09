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إيلاف: مع اقتراب موسم الأعياد، تكثر لقاءات وزيارات الأصدقاء وأفراد العائلة وحتى إقامتهم للاحتفال بهذه المناسبة معاً. وتتطلب هذه المهمة بعض الجهد لتوفير تجربةٍ ممتعةٍ للجميع.

وتقدّم علامة DWELL للأثاث المنزلي بعض النصائح لعملائها لتساعدهم على تصميم غرفةٍ مفعمةٍ بالراحة والجاذبية، حيث تُعدّ المفروشات الجديدة العنصر الأساسي في غرفة الضيوف، فهي الوسيلة لتوفير الراحة خلال إقامتهم سواءً على الأسرة المريحة أو المفارش الجيدة أو الوسائد والملاءات الفاخرة.

البساطة عنوان الأناقة

دائماً ما تضفي التصاميم البسيطة والأنيقة طابعاً ترحيبياً على المكان. ويجب ترك مساحة كافية لأمتعة الضيوف الكثيرة، مما يعني وضع قطع المفروشات الأساسية فقط في الغرفة.

خزانات أدراج وزهور نضرة

على الرغم من أن إقامة الضيوف لن تطول كثيراً، إلاّ أن بقاء أمتعتهم في الحقائب يحد من راحتهم. ولذلك يمكن توفير بعض الأدراج لوضع حاجياتهم. وأخيراً، يمكن وضع بعض الأزهار لتمنح الغرفة إشراقةً ورونقاً مميزاً، وتمنح الضيوف شعوراً بالترحيب والاهتمام.

