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دبي: ينطلق اسبوع الموضة في دبي خلال الفترة من 16-18 ديسمبرالجاري، ويستعرض الحدث مجموعة راقية من الأزياء العصرية بتصاميم عالمية في (آي إم جي عالم من المغامرات). ويسلًط الحدث الرائد على مدار ثلاثة أيام الضوء على تشكيلة أزياء راقية لنخبة من المصممين المحليين والعالميين، بجانب فعاليات مميزة تستقطب عشاق الموضة وعروض تقديمية من المصممين الرواد تعكس تركيز التصاميم على تحفيز الاستدامة الاقتصادية.

وتشمل مجموعة نخبة المصممين الرواد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا المشاركين في الحدث: ربيع زد وأميرة أهلي (بيت IKAT) ، أنجيلو إستيرا ، فاروين مروح ، بهنودي ، أتيليه زهرة ، نيفيدا سابو ، روكي إس ، فيكتور كلوزيت ، ليماك من كامل ، لارا فاشون ، محمد نعمان أنصاري ، سمو هينا حسين وأماتو من فورن ون.

كما تشمل فعاليات الحدث المبادرة المجتمعية "بازار" والتي تستعرض منتجات فريدة من الشركات المحلية الصغيرة العاملة في هذا المجال، وذلك في إطار دعم وتوفير المنصة المثالية للعلامات التجارية وللمصممين المحليين لاستعراض تصاميمهم الحديثة، علاوة على ذلك، تستعرض مدارس الأزياء المواهب المتميزة ويقدم الحدث بالتعاون مع "سبلاش" للطلاب الثلاثة الأوائل فرصة العمل على تشكيلة متخصصة يتم عرضها خلال اسبوع الموضة في.

