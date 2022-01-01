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لاهاي: أنهت الشرطة الهولندية السبت حفلا غير مرخص له جمع مئات الأشخاص منذ الجمعة للاحتفال بالعام الجديد في مبنى مصنع سابق وسط البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة.

ودخلت آليات للشرطة إلى المبنى في منطقة رايسفايك، وعمل عناصر الأمن على اقناع المشاركين بالمغادرة، وفق التلفزيون المحلي "ان او اس".

واعتقلت الشرطة العديد من الموجودين خلال التدخل الذي لم يشهد عنفا، بحسب شبكة "أومروب غيلديرلاند" المحليّة.

بدأ الحفل مساء الجمعة في مبنى المصنع القديم، وقال سكان محليون إنهم شاهدوا سيارات تحمل لوحات مسجلة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وقال جوسان مييرز رئيس بلدية بورين حيث تقع رايسفايك "إنه حفل غير قانوني، وبالتالي فهو محظور. وهو علاوة على ذلك غير مناسب خلال أزمة فيروس كورونا. تنطبق القيود على الجميع".

وفرضت هولندا قيودا صحية صارمة بينها "حجر" جديد للسكان قبل أسبوع من عيد الميلاد في مواجهة موجة جديدة من كوفيد-19 وانتشار المتحورة أوميكرون.

وأغلقت جميع المتاجر غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 كانون الثاني/يناير فيما أغلقت المدارس حتى 9 كانون الثاني/يناير على الأقل.

ولا يُسمح لأكثر من شخصين بالتجمع في الخارج، مع استثناءات مثل مراسم الدفن، لكن لم تفرض أي قيود على الحركة.