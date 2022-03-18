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إيلاف: أحدث مجموعات الملابس النسائية والملابس الرجالية لعام 2022 من Moschino هي إشارات إلى عوالم أفلام السينما البائسة، وسينما الخيال العلمي من حقبة الستينيات.

يُفتتح العرض بـتشكيلة ممتلئة بالألوان، وتعيد استخدام الشعارات العسكرية بأبهة، مثل الفساتين والسترات مزدوجة الأزرار أو ذات الأكتاف المربعة. ينتقل المسار بعد ذلك إلى فانتازيا الستينيات والسبعينيات لإعادة تفسير الحياة من خلال معاطف السيارة الرجالية، وبناطيل الفروسية، والمعاطف الفرنسية الطويلة.

إنها رحلة إلى حارة الذاكرة، أعيدت صياغتها من أجل الحاضر.