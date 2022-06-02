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إيلاف: يُطلق على الورد الجوري لقب ملك الزهور بفضل منظره المميز ورائحته الجذابة، حيث يمكن أن يضفي لمسةً من الأناقة وجواً من الدفء على أي مساحة، خاصةً عند اختيار اللون المناسب.



وتشتهر Forever Rose London، بتوفير أصناف فريدة من الورد الجوري المعمّر لضمان الاستمتاع بمنظره الرائع لفتراتٍ طويلة. وتقدّم مجموعة متنوعة من التنسيقات المصممة يدوياً بألوانٍ متعددة، حيث تتميز بإمكانية إضافتها إلى أي غرفة في المنزل لإضفاء المزيد من الأناقة إلى مساحاتكم الخاصة.



• باقة مميزة بجانب السرير: تضفي الأزهار لمسةً من الأناقة على ديكورات غرف النوم. وإلى جانب الاستمتاع بمنظرها الجميل، تساعد رؤية الورود في الصباح في تعزيز الطاقة والمشاعر الإيجابية. ويُنصح باختيار تنسيقاتٍ بسيطة بألوان الباستيل الهادئة لتزيين غرف النوم.

• لمسات أنيقة على طاولة الطعام: تضفي الأزهار لمسةً من الأناقة على ديكورات غرف النوم. وإلى جانب الاستمتاع بمنظرها الجميل، تساعد رؤية الورود في الصباح في تعزيز الطاقة والمشاعر الإيجابية. ويُنصح باختيار الزهور بألوان زاهية وحيوية عند تزيين طاولة الطعام.

• تنسيقات جذابة لمدخل المنزل: توفر مزهريات الورود إحدى أبرز قطع الديكور لتزيين ردهات الاستقبال، بفضل مظهرها الجذاب وما تمنحه من شعور بالحفاوة والدفء. كما يمكن أن توفر موضوعاً لفتح الأحاديث مع الضيوف فور دخولهم من باب المنزل.

