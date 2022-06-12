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إيلاف: يضمن تزيين المنزل بتنسيقات الزهور المميزة بعطرها الفواح وألوانها الزاهية إضافة لمسة من الانتعاش على المساحات الخاصة في فصل الصيف. وتتصدر أبرز ألوان الزهور لهذا الموسم الوردي الفاتح والأصفر المائل للأخضر والبرتقالي الناري والأصفر الذهبي وغيرها الكثير، التي تضمن من خلال ألوانها المشرقة والحيوية إضفاء المزيد من الجاذبية لديكور المنزل.

تقدم علامة Forever Rose London، لتنسيق الأزهار الفاخرة، باقات فريدة من الورود النضرة المستوردة من مختلف أنحاء العالم، وتنسيقات الأزهار المنعشة والحيوية التي تدوم طويلاً وتضمن إضفاء المزيد من البهجة إلى أجواء المنزل.