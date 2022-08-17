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إيلاف: تشعر السيدات براحة كبيرة عند ارتداء القفطان ويتساءل بعضهن إن كان ملائماً للذهاب إلى العمل خاصةً في فصل الصيف.

ويشكّل اختيار إطلالةٍ مكتبية تجمع بين الطابع الأنيق والمهني والتصاميم المريحة والمنعشة تحدياً صعباً في بعض الأحيان.

وتتوفر القفطانات بتصاميمٍ متنوعة منها الواسعة والفضفاضة التي تتيح التألق بإطلالةٍ عملية مميزة أو التصاميم الجذابة المثالية للإجازات والعطلات الصيفية. وتتميز تصاميم القفطانات العصرية بقصاتها العملية والأنيقة في نفس الوقت، حيث تشكّل الخيار المثالي للحصول على إطلالةٍ شاطئية مريحة، كما يمكن تنسيق التصميم واللون المناسب منها مع الإكسسوارات الملائمة لإطلالةٍ مكتبية أنيقة.

وتقدّم علامة ليم السعودية للأزياء العصرية، تشكيلةً واسعة من القفطانات الأنيقة بألوانٍ وتصاميم وأقمشة متنوعة لإطلالاتٍ مميزة وأنيقة في أماكن العمل.

