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إيلاف: أطلق المصمم اللبناني جيمي معلوف مجموعته الأولى لفساتين الزفاف لعام 2023.

تتضمن المجموعة فساتين طويلة ومتوسطة، مزينة بأقمشة مقطوعة بالليزر مع أربطة ميكادو، وأقمشة مزينة بالخرز ، بالإضافة الى زخارف محلية الصنع، وقطع تتميز بقصاصات الكورسيه، والترتر القزحي، والخياطة الرائعة.

ويقول معلوف: "أنا أصمم للعروس التي تحب أن تكون غير تقليدية في يوم زفافها".



تأسست علامة جيمي معلوف عام 1996 في بيروت ، لبنان. وكان أول مصمم يطلق مفهوم "Couture à Porter" في لبنان. كان مصمما على إنشاء مجموعات للنساء المتألقات والواثقات والرائعات.