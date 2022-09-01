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إيلاف: كشفت علامة "لاكوست" النقاب عن حملتها الإعلانية الجديدة التي تسير في اتجاه جديد منعش ومليئ بالروح جمعت بين سفيرة العلامة التجارية الجديدة بطلة التنس ورائدة الأعمال فينوس ويليامز ، والممثلة اليافعة سانية سيدني ، التي ادت دور فينوس في صباها بالفيلم الحائز على جائزة الأوسكار ، الملك ريتشارد).

بالنسبة لخريف وشتاء 2022 ، تقول الحكاية: إن سترة بيضاء من Lacoste منسية في أحد المتاجر تجلب الشابة المراهقة وجهًا لوجه مع مالكته غير المتوقعة ، فينوس ويليامز. في لحظة من التواطؤ البهيج ، يدرك الاثنان أن لديهما نفس قطعة الملابس التي تحمل تمساح اللاكوست. هذا الارتباط يشعل معركة راقصة.

مستوحاة من الرقص الرائع على جانب الملعب لفينوس ويليامز ، تتحرك المرأتان بطريقة مرحة بطريقتهما الخاصة ، باستخدام سترتهما المشتركة كقطعة فريدة من نوعها.

كان المصور الأيرلندي ، رونان غالاغر ، هو الذي التقط الصور، مازجًا أسلوب الفيلم الوثائقي بأسلوب أزياء الشارع العصرية. أخرج الفيلم الإعلاني الثنائي الشاب الموهوب كينتين.