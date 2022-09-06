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إيلاف: تهدف دار TUMI المصنعة لحقائب السفر إلى تقليل البصمة البيئية التي تتركها وراءها مع زيادة التأثير الذي تحدثه على حياة عملائها. إنهم يحققون ذلك من خلال التصميمات التي تسير بالتوازي مع المهمة المتمثلة في إنشاء منتجات مصممة لتدوم طويلاً وتبقى في العالم لأجيال قادمة.

يقول فيكتور سانز ، مدير الإبداع في TUMI: "من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة لنا أن نفهم العالم الذي نعيش فيه ونتحمل مسؤولية ما نخلقه ونتعايش فيه".

ويختتم قائلاً: "سنواصل تقوية نقاط قوتنا الأساسية من خلال الجمع بين التكنولوجيا والفضاء الرقمي بالابتكارات المستدامة. لقد قمنا أيضًا بفحص المناظر الطبيعية لإستلهام اللون والملمس. نحن نخلق أرضنا المستقبلية".

سيتم إطلاق إصدار خاص من مجموعة السفر المصنوعة من البولي كربونات 19 درجة احتفالًا بالاستدامة. الأصداف والبطانات لكل قطعة مصنوعة من مواد معاد تدويرها.