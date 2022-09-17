قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: غادر الرئيس الأميركي جو بايدن السبت متوجهاً الى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية.

وتقام جنازة الدولة، وهي الأولى منذ وفاة ونستون تشرشل العام 1965، الاثنين في كنيسة وستمينستر في الساعة 10,00 ت غ وبمشاركة ألفي مدعو بينهم مئات من القادة من العالم أجمع.

وقالت الرئاسة الاميركية إن بايدن سيقوم بتكريم أول للملكة الراحلة الأحد قبل أن يشارك مساء في استقبال ينظمه الملك تشارلز الثالث.

وتحضر الجنازة أيضاً رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين وإمبراطور اليابان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. في المقابل، لم توجه دعوات الى رؤساء روسيا وأفغانستان وبورما وسوريا وكوريا الشمالية.

وسيتابع الملايين هذا الحدث عبر شاشات التلفزة.

وأجرى بايدن الأربعاء اتصالاً هاتفياً بالملك تشارلز الثالث مؤكداً "رغبته في مواصلة العلاقة الوثيقة" مع العاهل الجديد.