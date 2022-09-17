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واشنطن: أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لأسرتَي الأميركيَين المحتجزين في روسيا، نجمة كرة السلة بريتني غرينير والجندي السابق بول ويلان، الجمعة أنه "يواصل استكشاف كل السبل الممكنة" لإعادتهما إلى بلادهما، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان.

وعقد بايدن لقاءين منفصلين مع إليزابيث ويلان، شقيقة بول ويلان، وشيريل غرينر، زوجة بريتني غرينر. وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير في بيان لم يشر إلى المفاوضات الجارية مع روسيا "الرئيس ممتن لإتاحة الفرصة له لمعرفة المزيد حول بريتني وبول".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أكد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن "المناقشات مستمرة". وكانت روسيا أعلنت مؤخرا أنها مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مقابل إطلاق سراح الرياضية.

وأكد كيربي أن واشنطن قدمت عرضا "جادا" لموسكو لكن الروس "لم يردّوا".

وحكمت محكمة روسية على لاعبة كرة السلة بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب القنب. واتخذت قضيتها بعدا جيوسياسيا في سياق الأزمة بين موسكو وواشنطن المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا. وسلطت هذه المواجهة الدبلوماسية الضوء مجددا على قضية ويلان الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما في روسيا بتهمة "التجسس".