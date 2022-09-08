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واشنطن: اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن الخميس ان الملكة الراحلة اليزابيث الثانية كانت "امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما"، مضيفا انها "كانت اكثر من ملكة. لقد جسدت حقبة".

وتابع بايدن في بيان ان اليزابيث الثانية "ساهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة (علاقة) +خاصة+"، مؤكدا انه "يتطلع الى مواصلة علاقة الصداقة الوطيدة مع الملك" الجديد تشارلز الثالث.

وبالنسبة إلى الرئيس الأميركي فإنّ الراحلة "كانت أول ملكة بريطانية استطاع الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم إقامة علاقة شخصية وفورية معها. لقد حكمت بأناقة، بإحساس بالواجب لا يتزعزع".

وبايدن البالغ 79 عاماً ذكّر في بيانه بأنّه التقى إليزابيث الثانية لأول مرة في 1982 وفي آخر مرة في حزيران/يونيو 2021.

وعن لقائه الأخير بالملكة وقد كانت برفقته يومها زوجته جيل قال بايدن "لقد سحرتنا بروحها المرحة، وغمرتنا بلطفها، وشاركتنا بسخاء حكمتها".

كما حرص الرئيس الأميركي على التذكير بالتاريخ المشترك بين بريطانيا والولايات المتحدة، المستعمرة البريطانية السابقة، وإحياء الملكة الراحلة ذكرى مرور مئتي عام على استقلال بلاده عن التاج البريطاني.

وقال إنّ الملكة الراحلة "تضامنت مع أميركا خلال أحلك ساعاتنا بعد 11 أيلول/سبتمبر، عندما ذكّرتنا بطريقة مؤثّرة بأنّ +الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل أن نحبّ+".

وخلال سنوات حكمها السبعين تعاقب على رئاسة الولايات المتّحدة 14 رئيساً بدءاً بهاري ترومان وانتهاء ببايدن.

وأمر بايدن بتنكيس العلم الأميركي في المؤسسات والإدارات الفدرالية حداداً على الملكة الراحلة.