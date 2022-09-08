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بروكسل: أشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد الخميس بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، معتبرين أنّها كانت "ملكة استثنائية طبعت التاريخ بعمق" وأثبتت "وقاراً وشجاعة وتفانياً طوال فترة حكمها".

وأضاف الثنائي الملكي "كانت شخصية خارجة على المألوف. سنحتفظ دائما بذكرى مؤثرة عن هذه السيدة الكبيرة. كل من لقاءاتنا سيبقى الى الابد محفورا في ذاكرتنا"، معربا في تغريدة على تويتر عن "حزنه العميق".