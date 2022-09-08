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مدريد: قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تغريدة إنّ الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس كانت "شخصية ذات أهمية عالمية وشاهدة وكاتبة للتاريخ البريطاني والأوروبي".

وقدّم سانشيز تعازيه الى "جميع افراد العائلة الملكية والحكومة وجميع مواطني المملكة المتحدة ومنظمة كومنولث بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية".