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إيلاف: إختارت سارة كافازا المديرة الإبداعية لدار "Genny"، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز لتكون سفيرة العلامة التجارية لمجموعة خريف وشتاء 22 / 23.

شكلت جورجينا رودريغيز وسارا كافازا فاكيني صداقة غير متوقعة في مهرجان البندقية السينمائي دفعتها إلى الاعتراف بقيم الدار. تجسد جيني قيم الأنوثة الطبيعية التي تلهم المرأة العصرية والأنيقة والموجهة نحو الأسرة.

اختارت سارة مسكنًا عصريًا وحديثًا في مدريد صممه Joaquin Torres كمسرح للحملة لتمثيل حب الفن والعمارة التي لطالما ألهمت نقاء وتصميم مجموعات Genny.

تقول المديرة الإبداعية لـ GENNY: "عندما قابلت جورجينا في البندقية ، أنشأنا رابطًا على الفور. لدينا نفس القيم ونستمتع بالتواجد معًا عندما تتاح لنا الفرصة. أنا أحبها لكونها حقيقية. إنها حقيقية في أنوثتها ، وقيمها ، ورؤيتها. تعبر عن الثقة بالنفس ، وتمثل جميع النساء اللواتي يعشقن الحياة والأناقة "