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إيلاف: تسلّط حملة Maje الجديدة المفعمة بالمرح على جانبَين من شخصيّة تايلور هيل. ففي حلقتَين مقتبستَين من الحياة الواقعيّة، توثِّق عارضة الأزياء الشهيرة يوميّاتها بكلّ عفويّة. فتُلقي علامة Maje من خلالها الضوء على حياتنا اليوميّة سريعة الوتيرة من منظور مرح وحالم بعض الشيء. وها هي ترفع الستار على الحلقة الأولى تحت عنوان "باباراتزي في الشوارع".





في وسط شوارع باريس، تلاحق عدسات الباباراتزي تايلور هيل، وتصوّرها وتطرح عليها الأسئلة، مع حبيبها لا بل أيضاً في سيارتها. تبعث علامة Maje روحاً من المرح في الحياة اليوميّة العاديّة إنما الخارجة عن المألوف التي تعيشها عارضة الأزياء الشهيرة في الزمن المعاصر. وماذا تفعل؟ تبتسم، وتشارك في اللعبة بحيث تفضّل التعاطي بلطف مع عدسات التصوير بدلاً من الهروب منها.



