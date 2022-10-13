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إيلاف: تشغل الجدران دوراً كبيراً في جمالية ديكور أي غرفة، ويميل البعض إلى بقائها بسيطةً دون أي إضافات؛ إلاّ أنّ المساحات الكبيرة الخالية من قطع الديكور تضيف طابعاً من الرتابة المملة إلى المنزل. وتشكل الجدران المزينة بشكلٍ جيد محور التركيز الأساسي في الغرفة، حيث تضفي أجواء حيوية على المكان وتروي الكثير عن شخصيات أصحابه.

ويمكن القيام بذلك ببساطةٍ ودون تكلفةٍ تُذكر. وتقدّم علامة DWELL للأثاث المنزلي والتصميم الداخلي، مجموعةً متنوعة من الإكسسوارات المميزة التي تساعد على تزيين جدران المنازل لتبدو كلوحة فنية نابضة بالحياة وملائمة لنمط الديكور الخاص بكل شخص.



نصائح للارتقاء بديكور الجدران

• المرايا: يوحي وجود المرايا بمساحة أكبر من الواقع بسبب الانعكاسات عليها. ويمكن أن تضفي لمسات من العمق عند استخدامها في موضع صحيح، حيث تعزز الإحساس برحابة المكان وتوفر المزيد من الإضاءة.

• اللوحات الجدارية: يُنصح بتنسيق ديكور الجدران بما يتناسب مع الطابع العام لديكور المنزل والتفضيلات الشخصية. ويمكن إضفاء لمساتٍ مميزة باستخدام لوحات فنية تجريدية بعيداً عن اللوحات التقليدية، أو بتخصيص جدار للصور الفوتوغرافية تتماشى مع تصميم الغرفة.

• المنحوتات الكبيرة: يمكن استخدام المنحوتات الفنية بعدة أشكال وأحجام، حيث تختلف عن اللوحات العادية ثنائية الأبعاد بما تمنحه للمكان من جاذبيةٍ ولمسةٍ من الرقي والفخامة. ويمكن اختيار اللون الذهبي للجدران مع وضع منحوتة بلون أغمق لإضفاء تأثير مشرق وأنيق على الغرفة.

