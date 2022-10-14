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غازي الذيابي

أثار فيديو ترويجي نشره غازي الذيابي، أحد مشاهير سناب شات في السعودية، لتحضيرات يوم زفافه، جدلا وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بسبب "اختصاره الزواج والمرأة بموضوع الشهوة فقط".

ونشر الذيابي فيديو على تويتر ظهر فيه وهو يحضر نفسه ليوم الزفاف مع مشاهد من منزله وتظهر إحدى اللقطات سرير الزوجين وهو مزين بالورود.

وذيل الذيابي الفيديو بتعليق: "اللهم إن عبدك صارع الشهوات والرغبات سنوات طويلة خوفاً من غضبك وسعير جهنّم .. والآن بعد ما رزقته بالزوجة الصالحة اللهم اكتب له حياة سعيدة مليئة بالصلاح والفلاح والحب والوفاء والصفاء".

اللهم ان عبدك صارع الشهوات والرغبات سنوات طويلة خوفاً من غضبك

وسعير جهنّم .. والآن بعد مارزقته بالزوجة الصالحة اللهم اكتب له حياة سعيدة مليئة بالصلاح والفلاح والحب والوفاء والصفاء ❤️



دعواتكم 🥹🙏🏻#زواج_غازي_الذيابي pic.twitter.com/NdGgFOKmMJ — غازي الذيابي (@gazzi_24) October 12, 2022

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وحصد فيديو الذيابي أكثر من 4 ملايين مشاهدة على تويتر ونحو 11 ألف تعليق.

ويملك الذيابي أكثر من 3 ملايين متابع على سناب شات وحوالي 500 ألف متابع بين تويتر وإنستغرام.

#مصارع_الشهوات

وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلت بشكل واسع مع الموضوع تحت وسم #زواج_غازي_الذيابي الذي أطلقه الذيابي نفسه خلال ترويجه للزفاف.

في حين أطلق ناشطون آخرون وسم #مصارع_الشهوات الذي جاءت أغلب التعليقات فيه سلبية.

واعتبر المنتقدون أن تعليق الذيابي على الفيديو الخاص به، وبالأخص عبارة "اللهم إن عبدك صارع الشهوات"، "اختصر الزواج والمرأة بموضوع الشهوة فقط" وأن الدعاء الذي كتبه "لا يصح أن يقال في العلن".

وبرز من بين المنتقدين تعليق لـجليلو الشمري، أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، الذي دعا المشاهير، في فيديو نشره على منصة تيك توك، إلى "مخافة الله وانتقاء كلامهم وتعليقاتهم بعناية".

وأضاف الشمري أن ما يفعله المشاهير حاليا "يدفع الجيل الجديد للنظر إلى المرأة على أنها شهوة تمشي".

جليلو الشمري ينفجر غاضبًا على غازي الذيابي:



"لا تزرعون بالجيل الجاي أن الزواج والمرأة مجرد شهوة، خافوا الله بتخلون الجيل الجديد مسعور" pic.twitter.com/mDKweKXJ06 — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 13, 2022

ورأى البعض أن تعليق الذيابي لم يكن موفقا، وبدلا من التركيز على موضوع الشهوات كان الأولى التركيز على أهمية الزواج في بناء الأسرة والمجتمع.

الزواج وبناء الأسرة من أسمى مقاصد الشريعة، ومن أهم ما تقوم عليه ثقافات الشعوب وبناء الأمم،ولا أحد ينكر أن تحصين الفرج من أهم مقاصد الزواج ولكن حصر الزواج في(شهوة) إسفاف واستصغار لمقاصد الزواج العضمى!

-الزواج مشروع عظيم جداً،كفاكم استخفافاً به وبمقاصده وحصره في لذة.#مصارع_الشهوات pic.twitter.com/hQKmb1TQu6 — سالم آل حمدان (@salemalg) October 14, 2022

واعتبر آخرون أن تصوير الذيابي لسرير الزوجية بكافة تفاصيله كان معيبا.

#زواج_غازي_الذيابي



وشلون سمحت لنفسك تصور غرفه نومكم ب السرير وتفاصيله...!!!!!

ياعيباه — حبر و ورق ☕⁦✒️⁩ (@abusultan440) October 13, 2022

وأشار مغردون آخرون إلى أن المقطع الذي نشره الذيابي كان يروج للعديد من العلامات التجارية، وأن "إثارة الجدل هي عادة أغلب المشاهير لتسويق إعلاناتهم".

تابعت بعض التغريدات وبعض الردود على تغريدة #مصارع_الشهوات واستغربت من كثرة المدافعين عنه !

بُسطاء اقتنعوا أن التغريدة بريئة ولم يدركوا أن المقطع الذي تم نشره في التغريدة احتوى على اعلانات لأكثر من براند ..#غازي_الذيابي وكما هي عادة أغلب المشاهير سوّق لاعلانه عن طريق اثارة الجدل — عبداللطيف الفيفي (@aboodalfaifi10) October 14, 2022

"الخطاب الديني هو السبب"

ومن جهة أخرى، وفضلا عن مباركة كثيرين للذيابي بمناسبة زفافه، رأى فريق من المغردين أن الهجوم على الذيابي "غير مبرر".

فقد تساءلت مريم العتيبي، التي تعرف نفسها بأنها نسوية سعودية، عن الحملة التي تشن على الذيابي قائلة: "هل تتم مهاجمة كل من افتخر بأنه صارع غرائزه وانتصر عليها أم أن هذا الهجوم خاص لأي ذكر يصرح بعذريته؟".

وأضافت العتيبي ساخرة: "المجتمعات الذكورية تنكر وجود ذكر قادر على الحفاظ على عذريته ومثل هذا النموذج قد يفكك المنظومة الذكورية؛ لأن هوس العذرية يجب أن يكون خاصا بالنساء؟".

السؤال الجوهري: هل تتم مهاجمة كل من افتخر بأنه صارع غرائزه وانتصر عليها أم أن هذا الهجوم خاص لأي ذكر يصرح بعذريته؛ لأن المجتمعات الذكورية تنكر وجود ذكر قادر على الحفاظ على عذريته ومثل هذا النموذج قد يفكك المنظومة الذكورية؛ لأن هوس العذرية يجب أن يكون خاص بالنساء؟!#مصارع_الشهوات — مريم العتيبي| MERIAM ALOTEEBE (@MERiAM_AL3TEEBE) October 13, 2022

واعتبر مغرد آخر أن إلقاء اللوم على الذيابي غير مبرر وأن المنتقدين يجب أن يفهموا "أن الخطاب الديني لثلاثة عقود مضت رسّخ في العقول فكرة أن الزواج مرتبط بالجنس".

غازي لا يلام.#زواج_غازي_الذيابي

ومن انتقده في #مصارع_الشهوات يجب أن يفهم.



أن الخطاب الديني لثلاثة عقود مضت رسّخ في العقول فكرة أن "الزواج مرتبط بالجنس"، حتى الأخرة لا تجد من نعيم الجنة فيها سوى الحور العين وقوة الـ70رجلا.

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غازي برأيي حسناته أكثر من تغريدة خانه التعبير فيها. — أيـــمن الغبــيوي (@ayman999) October 13, 2022

ورأى آخرون أن "مصارعة الشهوات من أعظم أفعال المؤمن" واعتبروا أن الذيابي "لم يخطئ في الدعاء" وأن الهجوم عليه "غير مبرر".