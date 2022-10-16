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إيلاف: تقع السلاسل في قلب تراث "Pomellato" وتتطلع "Iconica" إلى المستقبل بتصميمات جديدة تتخطى حدود السلسلة البسيطة.

تقدم أيكونيكا اليوم قلادتين مميزتين وسوارين بأقراط متطابقة من الذهب الوردي والتي تتميز بأناقة راقية وبسيطة ومن السهل ارتداؤها كل يوم، ترجع إلى نهج التصميم الصارم والمميز لـدار بوميلاتو Casa Pomellato الذي أتى به الحرفيون المهرة الذين يتفوقون في الحرف التقليدية لصياغة الذهب وترصيع الماس.

كل جوهرة مصنوعة يدويًا بالكامل في مشغل دار بوميلاتو Casa Pomellato بواسطة صاغة الذهب البارعين الذين يبدأ معهم كل ابتكار من عملية صهر سبائك الذهب الفريدة وصولاً إلى التلميع النهائي المثالي. بالإضافة الى ذلك، تتعامل بوميلاتو Pomellato مع الماس بطريقة غير رسمية مبتكرة في مجوهرات أيكونيكا Iconica المميزة هذه، تنتشر منزلقة بسلاسة على الأسطح المصقولة بشكل طبيعي كالثلج المتساقط حديثًا. يتم تحقيق ذلك من خلال رسم خرائط مضنية لنمط عشوائي يُعرف باسم "الترصيع الثلجي" لأحجار الماس المختلفة الأحجام والتي تتداخل معًا بسهولة برقيٍ سلس وأناقةٍ طبيعية.

تظهر هذه الرعاية الدقيقة للتصميم والتراث الحرفي بقوة من خلال التزام بوميلاتو Pomellato بالتقليل من الأثر البيئي لأنشطتها. كل الذهب المستخدم في إبداعاتها هو من الذهب المسؤول Responsible Gold، من موردين معتمدين يحترمون أكثر معايير الاستدامة والتتبع صرامة.