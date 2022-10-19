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إيلاف: كشفت علامة "ETRO" للتو عن قميص جديد محدود الإصدار مستوحى من معالم قطر، احتفالاً بالدولة التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

صُنعت الكبسولة الخاصة المكونة من 450 قطعة بالتعاون مع Ever Fashion Luxury Group ، وتضم قطعاً للرجال والنساء مزينًة بطباعة نابضة بالحياة تتميز بزخارف نباتية وأفق قطر بألوان أيقونية لعلم قطر الوطني.

لى جانب القمصان ، صممت الدار أيضًا حقيبة تسوق مطابقة لهذه المجموعة الحصرية.