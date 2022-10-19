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إيلاف: في الطريق الى مونت كارلو لمجموعة شانيل كروز 2022/23.

تقول فيرجيني فيارد: "بالنسبة لي ، موناكو هي مسألة مشاعر قبل كل شيء. هذا هو كارل ، كارولين ، شارلوت، منذ وقت مبكر جدًا ، كنت أعلم أننا سنقيم عرضًا هناك، وبشكل أكثر تحديدًا في فندق الشاطئ. إلى جانب ذلك، كان كارل يحلم به. من هذا المكان الرائع، يمكن للمرء أن يلمح فيلته ، La Vigie. لن أنسى أبدًا الأوقات التي قضيتها هناك: شرفات، مظلات كبيرة ، سلال من الزهور - الكثير من الجمال".

تعرض فيديوهات المجموعة، التي أخرجتها صوفيا ورومان كوبولا ، مجموعة من الفتيات اللواتي يستمتعن برحلات القوارب أو الاستحمام في البحر أو الرياضات الآلية.

جو رياضي ، وهناك أيضاً أفرول تويد أو حرير مبطن بقطعة قماش تيري خفيفة. العديد من الترتر والزهور تشكل بلوزات مطرزة تزين الفساتين الطويلة المخططة الرفيعة ذات الياقات البيضاء العالية - في إشارة إلى كارل - ، فستان أزرق منتصف الليل مطرز ، أو بلايز بدون ظهر تلبس فوق سراويل واسعة ".

مستوحاة من باليه مونت كارلو وأحذية الراقصين بوانت ، أحذية الساتان السوداء مزينة بأبازيم ستراس رفيعة. تتشكل الحقائب مثل مضارب التنس. بدلات السباحة المتدفقة واللامعة ملتوية في التنانير السوداء غير المتكافئة أو الفساتين المكسوة.

تتذكر فيرجيني فيارد: "المرة الأولى التي رأيت فيها كارولين كانت على الشاطئ في موناكو. كانت ترتدي فستانًا أسود، وبنطال ضيق نحيف للغاية وكعبًا عاليًا ، موناكو متأصلة في تاريخ شانيل CHANEL. لقد عشنا الكثير من اللحظات السعيدة هناك ".