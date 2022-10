فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بعدما أظهر مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع، بعض الرجال وهم يتسلقون جدران كلية للبنات في العاصمة دلهي.

ووقع الحادث خلال فعالية بكلية ميراندا هاوس.

وزعمت طالبة نشرت الفيديو أن رجالا دخلوا الحرم الجامعي، وقاموا "بالتحرش اللفظي، والتلمّس، ورفع شعارات جنسية وأمور أخرى".

وسجلت شرطة دلهي قضية ضد "طلاب مجهولين".

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعات من الرجال يتسلقون بوابة بحضور حارس أمن ويرفعون شعارات في الحرم الجامعي.

Men climbing over the walls to get into Miranda House during an open fest. What followed was horrible. Cat-calling, groping, sexist sloganeering and more. Men entering safe spaces to harass gender minorities is nothing new, but they out do themselves every time. pic.twitter.com/UkMAuJZKVU