إيلاف من القدس: أطلق الممثل ومؤثر السوشيال ميديا المثير للجدل دان بيلزيريان تصريحات ونظريات أثارت غضباً عارماً في إسرائيل، فقد راهن بثروته كاملة على أن اليهود الذين قتلوا في الهولوكوست لا يمكن أن يصل عددهم إلى 6 ملايين، وليس صحيحاً ما تم الترويج له تاريخياً من أن عددهم كبير.

ووصف بيلزيريان حركة حماس بأنها "منظمة مقاومة"، كما أطلق على زعيمها الراحل يحيى السنوار لقب "البطل" بعد وفاته، وذلك في برنامج بيرس مورغان غير الخاضع للرقابة، الأمر الذي دفع الصحافة والإعلام في إسرائيل إلى القول إن بيلزيريان يحمل أجندة غامضة ضد إسرائيل، وأنه مدعوم بطريقة ما من قطر، وفقاً لادعاء نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست".

وظهر مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي ولاعب البوكر الأميركي الذي يشتهر بحياة البذخ والعلاقات النسائية دان بيلزيريان في برنامج Piers Morgan Uncensored Show يوم الثلاثاء، حيث أطلق العديد من التصريحات التحريضية والمثيرة للجدل حول الشعب اليهودي، وفقاً لتقرير صحيفة "جيروزاليم بوست" وعلى حد وصفها.

وصف بيلزيريان حماس بأنها "منظمة مقاومة" ووصف زعيمها الراحل يحيى السنوار بأنه "بطل"، كان صادماً للإسرائيليين، كما زعم أن التقارير عن العنف الجنسي من جانب حماس تم دحضها، ولم تكن صحيحة.

الموساد اغتال كينيدي والقذافي

وواصل بيلزيريان طرح نظرياته المثيرة للجدل، وقال إن اغتيال الرئيس الأميركي جون كينيدي عام 1963 كان عملية نفذها الموساد الإسرائيلي، كما زعم أن إسرائيل قتلت الرئيس الليبي معمر القذافي عام 2011.

من هو دان بيلزيريان الباذخ المثير للجدل؟



هو دانيال براندون بيلزيريان (Dan Bilzerian)‏، من مواليد في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1980، وهو ممثل أرمني أميركي، وشخصية مؤثرة عبر الانترنت والسوشيال ميديا، ومقامر شهير، وهو معروف بأسلوب حياته الذي يتسم بالبذخ اللافت للنظر والمثير للجدل.

ولد بيلزيريان في في تامبا بولاية فلوريدا، وهو نجل المتخصص في الاستحواذ على الشركات بول بيلزيريان، وشقيق لاعب البوكر آدم بيلزيريان. وهو من أصل أرمني.

عمل في شركة وول ستريت،ودخل برنامج تدريب القوات البحرية الأميركية في عام 2000، وبعد عدة محاولات لم يتخرج، ثم التحق بجامعة فلوريدا، وتخصص في الأعمال وعلم الجريمة.

قضايا قانونية

في عام 2014 رفع بيلزريان دعوى قضائية ضد منتجي فيلم ناج وحيد، وتنص الدعوى التي قدمها أنه دفع مليون دولار مقابل ظهوره في الفيلم لمدة ثماني دقائق و80 كلمة حوار، ولكن تم تقليل دوره إلى أقل من دقيقة.

وطالب بتعويض 1.2 مليون دولار، وتم اسقاط الدعوى فيما بعد، حيث حصل بيلزيريان على الكثير من الدعاية وكسب 1.5 مليون دولار من استثماره بسبب النجاح التجاري للفيلم.

في صيف 2014 حُظر من دخول ملهى ليلي في ميامي لركل العارضة فانيسا كاستانو في وجهها لأنها هاجمت رفيقته، ورفعت كاستانو دعوى قضائية ضد بيلزيريان لإصاباتها.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2014 تورط في مسألة قانونية مع الممثلة الإباحية جانيس جريفيث بعد أن ألقى بها من سطح منزله في حمام السباحة كجزء من جلسة تصوير لمجلة هوستلير في أبريل 2014. لكنها كُسرت قدمها، وطلبت جريفيث البالغة من العمر 18 عاما من بيلزيريان 85000 دولار لإصاباتها، لكن تم رفض الدعوى لأن بيلزيريان استأجرها للقيام بهذا العمل بعد موافقتها بتحمل النتائج.

في حزيران (يونيو) 2015 أعلن بيلزيريان عن محاولته الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2016، لكن انتهى الأمر بتأييده لحملة دونالد ترامب الانتخابية.