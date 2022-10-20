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إيلاف: مصنوعة يدويًا في إيطاليا مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل ومصممة لأسلوب يلفت الأنظار - ذلك هو ملخص "Malone Souliers new Fall Edit" من مجموعتها لخريف وشتاء 2022 للأحذية الأنيقة هذا الموسم.

هذه المجموعة أنثوية حقًا مع إستعادة لموضة الثمانينيات - وتضيف لمسة أنيقة إلى أي خزانة ملابس شتوية.

تتنوع أصناف الأحذية النسائية هذا الموسم بشكل كبير وتتراوح من النهج التجريبي للعلامة التجارية لتشكيل وملمس أحذية فلورا بمقدمة مدببة أنيقة إلى ألوان ريك في جزمة مونتانا ذات اللون العنابي المصنوع من مزيج من الجلد المدبوغ وجلد النابا - البالية. تصلح من النهار إلى الليل مع تغييرات طفيفة في الزي.