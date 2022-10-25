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إيلاف: مع قدوم فصل الخريف، حان الوقت لاستبدال الكنزات القطنية والسراويل القصيرة والشباشب المفتوحة بكنزات الصوف والسترات السميكة والأحذية المغلقة، حيث تبدأ درجات الحرارة في هذه الفترة بالانخفاض، خاصةً في الصباح الباكر وأول المساء. ولا بدّ من ضمان تزويد الأطفال على وجه الخصوص بالتصاميم المناسبة لهذه الفترة الانتقالية، إذ غالباً ما تكون هذه المهمّة صعبة بسبب التفاوت المفاجئ في درجات الحرارة وعدم قدرة بعض الأطفال على تحديد ما إذا كانوا يشعرون بالبرد أم لا.

وتقدّم علامة Zippy البرتغالية لملابس الأطفال، تشكيلة عصرية لموسم الخريف تضم خياراتٍ واسعة من تصاميم الملابس والأحذية والإكسسوارات ومستلزمات الصغار.



نصائح لضمان حصول الأطفال على الدفء والراحة في فصل الخريف

• اختيار الملابس خفيفة الوزن الملائمة لهذه الفترة من العام، مثل الفساتين والقمصان والسراويل القصيرة المريحة، للسماح للأطفال باللعب براحة تامة في الخارج، مع الانتباه إلى انخفاض درجات الحرارة ليلاً، وضرورة تجهيز ملابس إضافية لهم.

• اختيار أزياء النوم، مثل البيجامات والقمصان، بحيث تكون واسعة ومصنوعة من مواد خفيفة وناعمة لتتيح للأطفال الحصول على نوم عميق.

• اختيار التصاميم الواسعة من الملابس المنزليّة بقصات بسيطة لتوفر للأحبة الصغار أقصى درجات الراحة.

