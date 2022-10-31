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إيلاف: بالنسبة لـ خريف وشتاء 2022، تعيد علامة Bally أفكار التصميم الخالد لقطعها المصنوعة من الجلد بينما تتخطى الحدود من خلال الحرفية الذكية ، وتطور خزانة الملابس الحديثة.
تذكيرًا بالأصول السويسرية للعلامة التجارية ، يتم التعبير عن الإشارات إلى الهندسة المعمارية والتصميم الجرافيكي من خلال حقائب اليد الهيكلية الشبيهة بالأوريغامي، وحقيبة كتف Beckie المنسوجة مع معدات B-Chain، وحذاء ذو كعب عالٍ منحني يسلط الضوء على مستوى أعلى من التعقيد الحرفي.
يتم التأكيد على التزام العلامة التجارية بالاستدامة والصداقة البيئية مع الحفاظ على التقاليد الحرفية.
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