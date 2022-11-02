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إيلاف: للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المصادف يوم الجمعة 2 ديسمبر المقبل، ابتكرت المصممة ماريا تاش مجموعة مجوهرات من أحدث القطع وأكثرها مبيعًا.

العلامة التجارية المفضلة لدى العديد من المشاهير مثل جوينيث بالترو ، وكيت موس ، وجوليان مور ، وتشارليز ثيرون ، وسكارليت جوهانسون ، أحدثت ثورة في مفهوم ثقب الجسد ومجوهراته، مما جعل بصمتها الفريدة لا تخطئها العين.

يأخذ التعديل الأخير إشارات من الألوان الغنية لعلم الإمارات العربية المتحدة ، مما يعني أن النطاق يشمل الماس الأسود ، والياقوت الغني ، والزمرد المكثف ، والماس الأبيض اللامع ، المرصع إما بالذهب الأبيض أو الوردي أو الأصفر.