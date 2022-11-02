قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف: للاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المصادف يوم الجمعة 2 ديسمبر المقبل، ابتكرت المصممة ماريا تاش مجموعة مجوهرات من أحدث القطع وأكثرها مبيعًا.
العلامة التجارية المفضلة لدى العديد من المشاهير مثل جوينيث بالترو ، وكيت موس ، وجوليان مور ، وتشارليز ثيرون ، وسكارليت جوهانسون ، أحدثت ثورة في مفهوم ثقب الجسد ومجوهراته، مما جعل بصمتها الفريدة لا تخطئها العين.
يأخذ التعديل الأخير إشارات من الألوان الغنية لعلم الإمارات العربية المتحدة ، مما يعني أن النطاق يشمل الماس الأسود ، والياقوت الغني ، والزمرد المكثف ، والماس الأبيض اللامع ، المرصع إما بالذهب الأبيض أو الوردي أو الأصفر.
التعليقات