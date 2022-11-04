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إيلاف: حققت سيارة جينيسيس 90G المركز الافضل بين منافساتها في فئة السيدان الفاخرة ضمن جوائز قطاع السيارات السنوية التي تنظمها وكالة "بي آر ارابيا" المتخصصة بالاتصالات التسويقية والاعلامية بقطاع السيارات في المملكة العربية السعودية. وأقيم الحفل في مدينة جدة بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتجار السيارات في المملكة.



وبعد شهر من حملة تصويت التي اطلقتها الوكالة على موقع الالكتروني للجائزة، شارك فيها اكثر من 140 الف شخص، حققت 90G النسبة الاعلى من التصويت وتصدرت المنافسة بفئة سيارات السيدان الفاخرة بعد تحقيقها 41% من عدد المشاركين بالتصويت وقد استحق المدراء التنفيذيون بشركة جينيسيس الشرق الاوسط وموزعيها بالمملكة العربية السعودية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، شركة الوعلان للتجارة، وشركة المجدوعي للسيارات جائزة المركز الاول.



عمر الزبيدي، رئيس المكتب التنفيذي لعلامة جينيسيس بالشرق الأوسط وأفريقيا عبّر عن سعادته بتحقيق هذه الجائزة مؤكدا على التزام علامة جينيسيس بتقديم أرقى الطرزات وأفخمها على مستوى العالم لتحافظ على ريادتها في هذا المجال وشكر الجمهور الذين قاموا بالتصويت لسيارة G90 والتي تستحقها عن جدارة.



أُطلقت سيارة سيدان الفاخرة في وقت سابق من هذا العام في منطقة الشرق الأوسط. وبعدما خضعت للتطوير في 2018، قدمت 90G أول تغيير كامل للطراز منذ ثلاث سنوات، لتعبر عن فخامتها بفضل التصميم العصري والأنيق الذي تفخر به جينيسيس. ويعبر الطراز عن توجه جديد وجريء في عالم السيارات الفاخرة من خلال تضمين عناصر المساعدة المتطورة التي تجعل القيادة أكثر بساطة، إلى جانب مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة التي تعزز تجربة قيادة السيارة.

