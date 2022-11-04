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إيلاف: نتفق جميعاً أن اقتناء الأثاث المميز يتطلب مهارة فنية وشغفاً لوضعه في المكان المناسب، حيث إن شراء القطع بشكل غير مدروس يمكنه تحويل ديكور منزلكم الجريء والغريب إلى مكان فوضوي وممل.



وتقدم علامة Al Huzaifa المتخصصة في الديكور الداخلي وتصميم المفروشات، مجموعة مختارة من الأثاث والقطع الراقية التي تضفي جاذبية على ديكورات المنزل باحترافية عالية.

• اختيار أماكن مركزية في المنزل: وتعتبر من أهم الخطوات التي يجب القيام بها قبل البدء بوضع القطع أو الأثاث في أماكن عشوائية، فالمكان الذي يلفت الأنظار بجمال تصميمه لا يعتمد بالضرورة على كثرة القطع وإنما على طريقة تصميم تلك القطع.

• المزج بين المواد والأقمشة: يتم المزج بين المواد والأقمشة المختلفة مع بعضها مع الحفاظ على تناسقها للوصول إلى بصمة خاصة بمنازلكم.

• فائدة للتصميم: استخدموا التصاميم الخشبية مع القطع المعدنية من الذهب أو الفضة، إلى جانب أريكة مخملية فاخرة مع وسائد الكتان المريحة.

• اقتناء اللوحات الفنية الكبيرة: في حال كنتم أشخاص معتدلين باقتناء الأثاث والقطع المنزلية، وترغبون الآن بالتجديد، فعليكم باقتناء اللوحات الفنية المتنوعة ذات الأحجام الكبيرة التي تضفي على منازلكم لمسة معاصرة بأسلوب البوب الجريء دون الحاجة إلى تجديد المنزل بالكامل.

