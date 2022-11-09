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إيلاف: تشارك علامة الفطيم ايكيا، السويدية للمفروشات، في أسبوع دبي للتصميم هذا العام من خلال تحويل محطة للحافلات في حي دبي للتصميم إلى منزلٍ مستدام. وانطلاقاً من التزام ايكيا بتوفير حلولٍ صديقة للبيئة وتطوير المفروشات والديكورات المنزلية بأسلوب صحي وتشجيع الناس على تبني خياراتٍ أكثر استدامة، تلبي حاوية ايكيا المستدامة الاحتياجات اليومية وتسعى لتوفير مستقبلٍ أفضل للناس ولكوكب الأرض.

ويتحوّل موقف الحافلات في الفترة بين 8 إلى 30 نوفمبر إلى منزل مستدام مصنوع من حاويات الشحن، ويبقى متاحاً للاستخدام من قبل الجميع كموقف للحافلات في حي دبي للتصميم. وتم تصميم هذه الحاوية من قبل خبراء الديكورات الداخلية في ايكيا باستخدام مواد ومنتجات ايكيا فقط بأسلوب يشجع على التواصل بين أفراد المجتمع، حيث يشجّع هذا المنزل على العيش في مجتمع تنتشر فيه ثقافة المشاركة في تناول الطعام وصناعة المستلزمات وتبادل المعارف والغذاء والأدوات، مما يساهم في انتشار نمط حياة أكثر استدامة ويعزز بناء مجتمعٍ أكثر ترابطاً.

وتنقسم الحاوية إلى ثلاث أقسام: الغرفة الخضراء الصديقة للبيئة للاستمتاع بالهدوء والاسترخاء، وتتزين هذه المساحة الجميلة بالأزهار على الجدران والسقف مما يجعلها مكاناً مثالياً للراحة والاستمتاع بالهواء النظيف والتقاط الصور الرائعة.

موقف الحافلات المستدام والذي يسهم في توفير أجواء من الراحة والسكينة المستوحاة من الشاطئ مع جهاز لتنقية الهواء والمنسوجات الرائعة التي تتيح للأفراد الاسترخاء أثناء انتظارهم للحافلة.

حاوية حلول المعيشة المستدامة التي تعرض منزل بمساحة 15 متر مربع، يقدم نظرة عامة واضحة، مما يقلّل من هدر الطعام والمياه والطاقة ويخفف الكثير من التكاليف. ويمكن لزوار حاوية الاستدامة التعرّف على طرقٍ عملية ومتنوعة للحفاظ على الكوكب بما فيها زراعة النباتات والخضروات في المنزل بجوار النوافذ لتقليل الانبعاثات الناجمة عن وسائل النقل والحدّ من أثرها السلبي على البيئة، بالإضافة إلى استخدام المياه الباردة التي لا يتم استخدامها عند تشغيل صنبور الاستحمام في ريّ النباتات وتجفيف الملابس بالهواء بعد الغسيل للتقليل من استهلاك المياه والطاقة.

ويشجع هذا المشروع أسلوب الحياة المستدام ويهدف لنشر الوعي بين شرائح المجتمع حول إعادة استخدام المنتجات وتجديدها وإعادة تدويرها، حيث يشاهد الزوار العديد من المنتجات المعاد تدويرها والتي أعيد تصميمها وصنعها على يد طلاب مدرسة دبي الدولية. ويسلّط المشروع الضوء على أهمية إطالة فترة صلاحية المنتجات بدلاً من التخلص منها.

ونشجع الزوّار على استخدام حقائب التسوّق المستدامة بدلاً من الأكياس البلاستيكية أو القابلة للاستخدام لمرة واحدة، وتتوفر هذه الحقائب بمختلف الأحجام مما يجعلها مثاليةً لشراء مستلزمات البقالة. وكذلك توفر الحاوية عدداً من الحلول والمنتجات متعددة الاستخدامات للعديد من الأنشطة والوظائف للحد من الحاجة لشراء المفروشات غير الضرورية.

وتعكس حاوية الاستدامة من ايكيا فلسفة الشركة حول إنه يمكن بخطوات بسيطة إحداث فارق كبير وملحوظ وتغيير المجتمعات. وتأمل ايكيا من خلال عرض هذه المجموعة من الحلول المستدامة والمتنوعة التم تم عرضها لزوار أسبوع دبي للتصميم 2022 في إلهام الناس لإحداث تأثير يدعم نمط الحياة الصحي ويرسم ملامح مستقبل أفضل للأفراد وللكوكب.