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إيلاف: أطلقت علامة "Taller Marmo" مجموعتها "Pre-Spring 2023" متضمنة تشكيلة من المراجع الجريئة والمتطرفة ، تنتمي إلى أوقات وأماكن مختلفة.

مزيج من العناصر المرئية القوية التي أثرت على خيال العلامة التجارية: العمل الجذري لهيلموت نيوتن في السبعينيات والثمانينيات ، رافايلا كارا وتأثيرها على تمكين المرأة ، وستائر مدام غريس بدقة شديدة ، وجاذبية فيراري ولامبورغيني وأناقة مسلسل الستينيات "Diabolik".

في هذا الموسم، تدعو المجموعة النساء إلى تحويل أنفسهن إما إلى بطلة غامضة في فيلم أبيض وأسود هوليوودي أو مغنية ديسكو مثيرة.

تصبح الصورة الظلية أكثر أناقة ودرامية بفضل القفطان المغطى والبلوزات والفساتين ذات التأثير الكبير المصنوعة من الحرير الكريبوني. ريش وأهداب مميزة مزينة بقفطان بطول كامل من قماش الكريب وفساتين صغيرة مصنوعة من جاكار لوريكس لامع.

الألوان متطرفة أيضًا: الأزرق كهربائي ؛ الأصفر حمضي ، واللون الفوشيا مضيء بينما الأخضر والأحمر مصنوعان بألوان الجواهر الجريئة.

يذكر أن "Taller Marmo" علامة أزياء نسائية عصرية وفاخرة مقرها في إيطاليا تأسست في عام 2013 من قبل الثنائي "Yago Goicoechea" و Riccardo Audisio.

ومع العدد المتزايد باستمرار من المعجبين المشاهير بما في ذلك أليشيا كيز ، وكايلي مينوغ ، وسلمى حايك ، وروسي دي بالما ، وإليزابيث أولسن ، وأليكسا تشونغ ، وليلي ألين ، وروزين مورفي ، وكيت بيكنسيل ، وسينثيا إريفو ، دائمًا ما تكون امرأة "Taller Marmo" في صحبة رائعة.