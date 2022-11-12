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إيلاف: شهد جناح التصاميم الإماراتية في معرض المجوهرات والساعات 2022، الذي يُقام في رحاب مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك، مشاركة نخبة من المصممات الإماراتيات، ممن عرضن تصاميمهن الفريدة التي جمعت ببراعة مطلقة وحرفية عالية بين التراث الإماراتي العريق وخطوط التصاميم المعاصرة، لإنتاج أيقونات خالدة بالاعتماد على المعدن الأصفر والأحجار الكريمة واللؤلؤ والألماس.



سجلت نسخة هذا العام استعراض مجموعات فريدة للمصممات الإماراتيات، ما يجسد مستوى تطور وتقدم صناعة الذهب والمجوهرات على المستوى المحلي، ويؤكد سعي بنات الإمارات وعملهن الدؤوب للتميز.



وفي هذا الصدد صرحت كل من عبير الربيدي وريم الربيدي مصممتي علامة عبالي للمجوهرات: "بدأنا مشروعنا في عام 2017 مستوحين فكرة تصاميمنا من شغفنا بجمال وروعة الخط العربي بجميع أنماطه البديعة، لذلك جسدنا من روعة لغتنا الحبيبة بمنحنياتها الأخاذة أنماطاً من التصاميم الخاصة بنا".



‎"استطعنا من خلال ما صممناه من قطع فريدة أن نجسد حبنا لتراثنا العريق، الذي شغل فيه اللؤلؤ الطبيعي المميز بجودته العالية مكانة رفيعة جعلت التجار يتهافتون عليه. نجحنا في دمج اللؤلؤ الطبيعي مع الخط العربي الأصيل في تشكيل أنماط متنوعة من القطع الفريدة التي تلائم مختلف الفئات العمرية.



"نجحنا في تصميم أكثر من 15 نوعاً من القطع الفريدة بأشكال هندسية متنوعة، المطعم باللؤلؤ الطبيعي وأصداف اللؤلؤ وحجر الملكايت والكوارتز والياقوت والروبي بالإضافة للألماس".



‎"واجهتنا الكثير من التحديات عندما بدأنا مشروعنا، وكان أصعبها نظرة الجيل الجديد للؤلؤ باعتباره ينتمي للموضة القديمة وغير ملائم للفئات العمرية الشابة، لذلك كرسنا جهودنا لتغيير هذا الاعتقاد السائد، فعملنا على إنتاج قطع من المجوهرات بتصاميم عصرية باستخدام اللؤلؤ والذهب عيار 18 قيرط. شهدنا إقبالاً منقطع النظير من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم المواليد".



"جاءت تسمية علامتنا التجارية (عبالي) لتخلد قصة تراثنا وماضينا لتظل خالدة راسخة في ذاكرة الأجيال؛ (على البال) دوماً".



"تصاميمنا تتميز بنقوش من الذهب تحمل أسماء أو عبارات أو تواريخ أو رسومات بناءً على رغبة العملاء. ولا تقتصر مجموعتنا على الحلي الخاصة بالنساء، إذ أننا نصمم أيضا المسابح والميداليات الخاصة بزينة للسيارات".



‎" لاقى مشروعنا استحسان العملاء، وبدأنا نتوسع على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ونتطلع إلى مزيد من التقدم لتغدو عبالي اسماً رائداً في عالم المجوهرات العالمي.".



وتحدثت المصصمة عائشة بن هندي مؤسسة مجوهرات توا عن مسيرتها قائلةً: "بدأت رحلتي مع تصميم المجوهرات نتيجة شغفي بتقديم كل ما هو مميز، عشت طفولتي في كنف عائلة تتمتع بحس عالي وتذوق رفيع لكل ما هو مميز، ما طبع شخصيتي بسمة خاصة، كانت عائلتي حريصة على زيارة معارض المجوهرات في مختلف أنحاء العالم وكنت أرافقهم في رحلتهم، ومن أبرز الوجهات التي كنا نحرص على زيارتها بشكل سنوي معرض بازل في سويسرا الحدث الأضخم الذي يضم نخبة من رواد صناعة الساعات والمجوهرات، أحببت عالم المجوهرات ولفت نظري روعة تصميمها منذ طفولتي، وذكريات الطفولة وما رسمته في مخيلتي من صور لقطع فريدة، ألهمتني لتأسيس علامتي الخاصة، لأترجم ما أحمله في مخيلتي إلى قطع تتميز بالخصوصية بحرفية عالية وإتقان منقطع النظير. عملت بجد لأبرهن أننا نساء إماراتيات قادرات على مواكبة العلامات العالمية، وتصنيع منتجات محلية بأنامل إماراتية مبدعة، أطلقت مجوهرات "توا" والتي تعني باللغة الفرنسية أنت، تكريماً للنساء عبر إطلاق مجوهرات فريدة للمرأة المميزة.





اعتمدت على الذهب عيار 18 قيراط، ونوعية الألماس " VS" المميز بنقاوته بدرجة اللون "G" في قطع الحلي التي أنتجها، والسمة المميزة للمجموعة الخاصة بي هي "السباركل " التي تعني بالنسبة لي الجمال والتميز، لدي الكثير من المجموعات التي تمتلك الروح وسمة التميز ذاتها، بالإضافة إلى مجموعة تمتلك خصوصية ورونق مميز تدعى " توا إم وا" معناها " أنا وأنت" تتيح إمكانية اختيار الأحرف لتشكيل الأسماء، وأمتلك قطعاً فريدة ضمن المجموعة تحت عنوان " في القلب" صنعت منها تحفتان " أبوظبي في القلب " و"دبي في القلب" واستخدمت الألماس واللؤلؤ لتشكيل هذه المجموعة بأسلوب فريد ومميز.



لاقت مجموعاتي رواجاً كبيراً، كما شاركت في معارض عالمية مثل أسبوع باريس للموضة وعرضت خلاله مجموعاتي الفريدة.



كما تحدثت المصممة خديجة السلامي مؤسسة حرف ونقش للمجوهرات: "استلهمت المجموعة الخاصة بي من الحرف والنقش العربي، أحببت إظهار الفن والتراث الإماراتي بطريقة عصرية وعملية، تتميز القطع التقليدية لدينا بكبر حجمها، إذ كانت تُحفظ في الخزنة "التجوري"، واستخداماتها مقتصرة على الأعراس والأعياد والمناسبات الكبيرة، لذا قررت العمل على تصاميم لقطع صغيرة بأسلوب عصري، بحيث تلائم مختلف الفئات العمرية للاستخدام اليومي، ولقد لاقت التصاميم القبول والاستحسان.



أبرز التصاميم هي الشناف العربي القديم، وبعض التصاميم أخذتها من العمران الإماراتي المميز بنقوش وتصاميم فريدة من المباني والأحياء الإماراتية.



استوحيت تصاميمي من إمارة أبوظبي العاصمة المميزة بفخامتها، حيث استخدمت حجر الروبي وعملت على دمجه مع حجر الزفير في تصميم فريد يعبر عن فخامة العاصمة ومكانتها المميزة، كما استخدمت الزمرد مع الزفير في شناف الشارقة لتجسيد روعة الهدوء والشعور بالسكينة في إمارة الشارقة عاصمة الثقافة، وألهمتني منطقة الشندغة القديمة في دبي التي تتضمن تفاصيل دقيقة لبواباتها ونوافذها الجميلة لإنتاج تصاميم مميزة، كما استوحيت بعض التصاميم من البيئة البحرية التي كانت تعتمد على السفن الشراعية، لذا أطلقت عليها مجموعة "الشراع".



أشارك في معرض المجوهرات والساعات المُقام في أبوظبي للمرة الثالثة، بالإضافة لمشاركتي في معارض للمجوهرات في دبي والشارقة، وعلى المستوى الإقليمي شاركت في معرض في السعودية والكويت والبحرين، وعلى مستوى العالم شاركت في معارض جايبور والهند وبانكوك واسطنبول ومومباي.



وتحدثت المصممتان الإماراتيتان الشابتان سلامة علي الخريم الزعابي، و ومريم علي الخريم الزعابي، مؤسستا علامة إم كيو للمجوهرات: " نحن نعشق الرسم والتصميم منذ الصغر، ساقنا شغفنا لدخول مجال تصميم المجوهرات والحلي لإنتاج قطع فريدة تحمل بصمتنا الخاصة بدأنا العمل على مشروعنا منذ عام 2020، نحن طالبتان في الجامعة إذ تدرس كلاً منا ضمن تخصص بعيد عن عالم المجوهرات، فسلامة تدرس الأمن الوطني في أكاديمية ربدان، وأما مريم تدرس الهندسة الصناعية في جامعة خليفة.



بدأت فكرتنا من تجسيد رسوماتنا وتحويلها إلى قطع من المجوهرات، وبدعم من والدتنا تمكنا من تحقيق الحلم وتحويله إلى واقع وأصبحت الرسوم التي تخطها أقلامنا قطعاً فريدة مصنوعة من المعدن الأصفر ومزينة بأحجار الألماس، نحن نرسم القطعة بناءً على رغبة العملاء وميزانياتهم وننفذها بمنتهى الإتقان.



شاركنا للمرة الأولى في معرض المجوهرات والساعات 2022، ونطمح إلى توسيع نشاطنا لتصبح إم كيو من العلامات التجارية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم أجمع.



