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إيلاف: كشفت "JW Anderson" النقاب عن مجموعة "Carrie Capsule" المستوحاة من فيلم الرعب الأمريكي الخارق "Carrie".

استلهم المخرج الإبداعي جوناثان أندرسون من بطلة الرواية الرئيسية للفيلم ، المراهقة كاري وايت - التي لعبت دورها سيسي سبيسك - التي تنتقم من المتنمرين باستخدام قوى نفسية أثناء وجودها في حفلة موسيقية بالمدرسة الثانوية.

تتميز مجموعة الكبسولة بالملابس الجاهزة والإكسسوارات ، بما في ذلك السترات المنفوخة، والقمصان، والملابس الرياضية، والأحذية المطبوعة ، والتي تتميز بالصور والاقتباسات المستوحاة من ملصقات فيلم كاري الأصلية.