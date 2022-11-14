قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف: كشفت "JW Anderson" النقاب عن مجموعة "Carrie Capsule" المستوحاة من فيلم الرعب الأمريكي الخارق "Carrie".
استلهم المخرج الإبداعي جوناثان أندرسون من بطلة الرواية الرئيسية للفيلم ، المراهقة كاري وايت - التي لعبت دورها سيسي سبيسك - التي تنتقم من المتنمرين باستخدام قوى نفسية أثناء وجودها في حفلة موسيقية بالمدرسة الثانوية.
تتميز مجموعة الكبسولة بالملابس الجاهزة والإكسسوارات ، بما في ذلك السترات المنفوخة، والقمصان، والملابس الرياضية، والأحذية المطبوعة ، والتي تتميز بالصور والاقتباسات المستوحاة من ملصقات فيلم كاري الأصلية.
التعليقات