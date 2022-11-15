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إيلاف: حظيت مجموعة من المدعوّين من العملاء والإعلاميين في شبه الجزيرة العربية بفرصة متميّزة للتعرُّف عن قرب على سيارة "W16 Mistral"، وذلك خلال المشارَكة في حفل إطلاق هذا الطراز الذي أقيم في فندق ’والدورف أستوريا‘ بدبي.

وتشكّل هذه السيارة جزءًا أساسياً وهاماً من تاريخ العلامة التجارية، خصوصاً مع الظهور الأخير على الطريق لمحرّك W16 الذي ميَّز كل سيارات Bugatti منذ طراز Veron في العام 2005.

ويتم عرض W16 Mistral في صالة Bugatti الإمارات التابعة لشركة ’الحبتور للسيارات‘، وبالتالي فإن وجود هذه السيارة في دبي يؤكّد على أهمية هذه المنطقة بالنسبة لشركة Bugatti. ولقد قامت ’الحبتور للسيارات‘ ببيع وصيانة السيارات بالنيابة عن Bugatti منذ 2006، وتم منحها لقب ’شريك Bugatti للتميُّز في الخدمات‘ سنة 2013.

حول هذا الموضوع، قال كوستاس بساريس، المدير الإقليمي لشركة Bugatti في الشرق الأوسط وآسيا: "تُعتبَر شبه الجزيرة العربية أحد أسواق المبيعات الأساسية بالنسبة إلى Bugatti، وهي تُمثِّل حوالي ربع الطلبات التي نستلمها على سيارة Chiron. كما تضم الإمارات العربية المتحدة الأسطول الأضخم من سيارات Bugatti Veron في العالم، مع وجود أكثر من 50 سيارة منها في الدولة. فمستويات الحماسة العالية والشغف الكبير في الشرق الأوسط بالسيارات الرياضية الخارقة من مولسايم، بما فيها سيارتنا الرودستر الأبرز W16 Mistral، تُعدّ استثنائية بالفعل."

أثناء تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة، توجّهت W16 Mistral إلى مقرّ ’مجموعة بيئة‘ في الشارقة، حيث يوجد المبنى الأيقوني المصمَّم ليحاكي الكثبان الرملية والتي قامت بتصميمه المهندسة المعمارية الراحلة الشهيرة زها حديد. وتُعدّ ’مجموعة بيئة‘ رائدة في مجال الاستدامة بالشرق الأوسط، ويشكّل مقرّها نموذجاً لمكاتب المستقبل، وهو مصمَّم ليكون أحد أكثر المباني ذكاءً واستدامة في العالم. ويشارك هذا المبنى المشابه للكثبان الرملية رؤيته مع التصميم الأنيق والهادف لسيارة W16 Mistral.

ولقد تم عبر سيارة الرودستر الأسرع على الإطلاق من Bugatti العمل بعناية دقيقة على موازَنة مزايا الديناميكا الهوائية والديناميكا الحرارية لتوفير سيارة قادرة على تحقيق سرعات لا تُقارَن، بينما في الوقت ذاته المحافَظة على جمال التصميم غير المتأثّر بمرور الزمن. ولقد جرى تصميم الأضواء الأمامية على سبيل المثال بشكل مُعقَّد مع سطح ثلاثي الأبعاد يعمل كعنصر مساعد في الديناميكا الهوائية للسيارة بهدف استدراج الهواء من خلال الضوء ثم إلى خارجه عبر قوس العجلة لتحسين الجر الإيروديناميكي. وهذا نتيجة لفلسفة معروفة ضمن Bugatti تقوم على أن ’الشكل يتبع الأداء‘.

تضم W16 Mistral نسخة من محرّك W16 المتميّز الذي يُولِّد قوّة قدرها 1,600 حصان، وهي توفر أداءً لا يشبه شيئاً لدى أي سيارة أخرى بسقف مفتوح. وتتألّق السيارة عبر تصميمها وهندستها، حيث إنها متطوّرة جداً بهذين المجالَين. فالمقصورة الأحادية الحالية لا تتميّز فقط بكونها مقطوعة ببساطة فوق أعمدة A لإتاحة الحصول على التصميم الجديد بالسقف المفتوح، بل بأنها قد أعيدت هندستها وصياغتها لابتكار مظهر جانبي مصقول أكثر دون المساوَمة على الأداء.

سيتم صنع 99 سيارة فقط من W16 Mistral، ويبلغ السعر الصافي للسيارة 5 ملايين يورو، مع بدء تسليم السيارات في العام 2024. ولقد تم بيع كامل مجموعة الإنتاج من سيارة W16 Mistral حتى الآن.