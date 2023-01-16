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إيلاف: أعلنت أزياء رضوان، المعروفة بدمجها بين الأزياء الفاخرة والثقافة الإماراتية، مؤخرًا عن إطلاق خطها الجديد من الملابس المحتشمة الجاهزة "RTW".

تتوفر مجموعة RTW عبر الإنترنت مع التسليم في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، وتجمع بين تقنيات الزخرفة الكلاسيكية والصور الظلية الحديثة لخلق تجربة جميلة لمن يرتديها.

تقدم أزياء رضوان ملابس محتشمة فاخرة. أسسها رضوان أحمد في السنوات الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بسمعة طيبة في ابتكار ملابس محتشمة فاخرة تحتفي بالتراث الإماراتي مع دمج التصميم الحديث.

بفضل تراث الإمارات العربية المتحدة ، اكتسبت العلامة التجارية ثقة وولاء أكثر من ثلاثة أجيال من العملاء من خلال تقديم كل شيء من القفطان القابل للتخصيص، والعبايات الأنيقة، إلى الجلابيات الفاخرة والمزيد.

رضوان فاشون هي أيضًا شريك فخور لمكونات Swarovski® ، مما يعني أنها تستخدم فقط Swarovski Crystals مع علامة Swarovski® التجارية الرسمية على منتجاتها.