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إيلاف: أطلق المدير الإبداعي لـ ETRO ماركو دي فينتشنزو أول مجموعة للرجال على الإطلاق لدار الأزياء لخريف / شتاء 2023، والتي تركز على واحدة من أركان التأسيس: الأقمشة.

التركيز الإبداعي الرئيسي للمجموعة هو قماش الجاكار المخملي من طفولة ماركو ، والذي يتكرر نمطه على المعاطف والسترات الصوفية العريضة.

تقع مجموعة ماركو الرجالية الأولى على خلفية أكوام الأقمشة المأخوذة من أرشيفات ETRO ، وهي تكريم لجذور العلامة التجارية الإيطالية وطريقة للتواصل مع ماضيه.

تم تجميع القطع في المجموعة الجديدة لتحفيز الرؤية واللمس، مع نمو فاكهة الكروشيه ثلاثية الأبعاد على الصدر، وبقع الميلتون التي تحدد أطواق الجاكيت، والدوامات التي تتسرب على البلوفرات الغامضة. يتم إخفاء البطانات المنقوشة عن الأنظار وتزيد من أهمية الزخارف والأنسجة ، حيث يلعب الترتان - وهو نجاح مبكر لـ ETRO - دورًا رائدًا.

مجموعة ETRO's FW23 / 24 هي تعاون حقيقي حيث تظهر الألفة والحياة المنزلية ، ويتداخل منزل ETRO وماركو ويختلطان في إبداعاتهما.

