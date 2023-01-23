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إيلاف: هذا الموسم، تتخطى مجموعة "Bally" الحدود من خلال الحرفية الذكية وتطوير خزانة الملابس الحديثة من خلال التركيز على التصميمات الخالدة.

تتميز المجموعة بقطع جاهزة للارتداء مع إكسسوارات منسوجة وكروشيه، وتكتمل بأحذية ذات حواف متعرجة ولمسات من جلد الغزال المضلع.

تتراوح الأحذية من أنماط ربلة شعر Alpine camo الناعمة ، إلى أحذية Wallabee المستوحاة من رياضة المشي لمسافات طويلة ، وأحذية القتال الرسمية المبسطة، والأحذية الرياضية المصنوعة من جلد الغزال الهجين، والأحذية الرياضية الشبكية المعاد تدويرها. أحذية أكسفورد مبسطة مع البناء النرويجي ونعل محقون بالجلد. يتميز الحذاء الرياضي الجديد Holden بنعل سميك وتصميم Bally Wing من مواد مختلطة ، من الجلد المدبوغ إلى الجلد المصقول والنايلون ، ويجمع بشكل هادف بين الماضي والحاضر.

تشمل الحقائب حقائب جلدية من Cliff تتميز بتفاصيل منسوجة أنيقة تحاكي الصورة الظلية الأيقونية لـ Bally Stripe ، مما يدل على التميز في الحرف اليدوية. بينما حقائب الظهر المصنوعة من جلد النابا الناعم المبطنة مزينة بتفاصيل مبطنة .

تم تصميم السترات والبنطلونات المصنوعة من الصوف الجيرسي المصمم من أجل ارتداء مريح ، مستوحاة من موضوع الموسم المتمثل في الخلود والراحة.

تتماشى التفاصيل الجلدية ذات اللون اللامع مع سترات ومعاطف من الكشمير وأوشحة وملابس خارجية من الجلد الناعم المبطّن. معاطف من الصوف القطني بتأثير الدنيم مع بطانة متباينة باللون الأحمر التراثي جنبًا إلى جنب مع بنطلون مصنوع من الجلد بأرجل مستقيمة. يجلب الصوف الجيرسي راحة نفعية ناعمة في سترة بلون القنب وبنطلون واسع الساق ، يتم ارتداؤه مع قمصان قطنية بسحاب.