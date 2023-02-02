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إيلاف: أعلنت شركة "أسيكس" عن إطلاق حذاء الجري الأكثر راحة*، "جيل نيمبوس 25"، المُصمّم خصيصاً لمساعدة الجميع على تجربة القوة المُعزّزة لرياضة الجري على الجسم والعقل.



تمّ تصنيف حذاء "جيل نيمبوس 25" من قبل العدائين على أنّه الحذاء رقم 1 في الراحة في إختبار مستقل تمّ إجراؤه في مختبر أبحاث الميكانيكا الحيوية في جنوب أستراليا نظراً لكونه يتميز بتقنية الفلايتفوم في النعل الأوسط التي تساعد على تعزيز الثبات والنعومة والتوسيد الإضافي للإستمتاع بتجربة جري مريحة للغاية.



يتميز حذاء "جيل نيمبوس 25" بتقنية PureGEL ™الجديدة التي تعد أكثر نعومة من تقنية GEL ™ السابقة، مما يخلق تجربة جري أخف وأكثر نعومة على الإطلاق. وتمّ دمج تقنية PureGEL ™ غير المرئية من الخارج بشكلٍ استراتيجي في النعل الأوسط لتوفير امتصاص مُحسّن للصدمات وانتقالات أكثر سلاسة.



وطالما أنّ هذا الحذاء مُصمّم خصيصاً بهدف توفير راحة لا مثيل لها للقدمين، فإنّه يتميز بتقنية الفلايتفوم في النعل الأوسط التي توفر الطاقة والحيوية والتي تتميز برغوة أكثر بنسبة 20٪ مقارنة بالإصدارات السابقة. الرغوة مصنوعة من ما لا يقل عن 20٪ من المواد الحيوية من مصادر متجددة مثل النفايات المتبقية من معالجة قصب السكر.



يوفر تصميم اللسان والياقة الجديد والناعم والمصنوع من المطاط القابل للتنفس، الراحة في كلّ خطوة، مما يجعل الحذاء يبدو وكأنّه إمتداداً للقدم وأكثر ثباتاً ومرونةً.







