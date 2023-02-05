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إيلاف: كشفت العلامة التجارية العالمية للأحذية والإكسسوارات ، ALDO ، عن مجموعتها الجديدة من خلال حملة للترويج لابتكار الأحذية الشهير للعلامة التجارية "تقنية Pillow Walk".

تم تطوير تقنية وسادة المشي باستخدام رغوة جورب مصبوبة توفر بشكل استراتيجي حشوة إضافية عند الكعب وكرة القدم لتوفير الراحة أثناء المشي، وتساعد التركيبة الرغوية ثنائية الكثافة على امتصاص الصدمات والإفراج عنها بشكل مريح.