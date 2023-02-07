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إيلاف: تحتفل العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة "ETRO" بالمعنى الحديث للحب - اللامحدود والشامل - من خلال عطرين للجنسين.

يحتوي العطران "Via Verri" و "Etra" على رسالة مشتركة للحرية حيث يستحضر كل مزيج مميز صورًا جميلة للغابات البرية والمروج المزهرة.

ناعم وغير متوقع يذكرنا عطر "Via Verri" باسم أول متجر عطور لأترو، ليحتفي بشغف وإبداع الدار اللامتناهي.

كما يناشد عطر "Etra" جميع الحواس ويترك انطباعًا دائمًا بالتفاؤل والحيوية.

يمكن أن يكون هذان العطران غير المرتبطين بالجنس هدايا محتملة في عيد الحب.