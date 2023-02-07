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إيلاف: أعلنت "الفطيم تويوتا عن إطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والجديدة كلياً، تويوتا فيلوز. وتجمع المركبة العائلية الجديدة بمقاعدها السبعة بين رحابة المقصورة والتصميم الأنيق، والراحة والأداء العملي، حيث تم تجهيزها بمجموعة من الميزات الحديثة التي تم تطويرها وتوفيرها في دولة الإمارات حرصاً على تلبية متطلبات الزبائن من العائلات المعاصرة.

وتُعَد تويوتا فيلوز الجديدة مركبةً عمليةً للغاية؛ إذ تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود تبلغ 19.3 كم/لتر، وقدرات استثنائية على المناورة حتى على الطرقات الضيقة، فضلاً عن رحابة مقصورتها الداخلية، والتي تضم ثلاثة صفوف من المقاعد يمكنها استيعاب سبعة ركاب بشكل مريح. وتتمتع المركبة الجديدة أيضاً بأداء متميز قادر على تلبية متطلبات المستخدمين الذين يبحثون عن نمط حياة عصري في رحلاتهم اليومية، بينما توفر ميزات السلامة المحسنة حماية إضافية وراحة بالٍ كبيرة.

وتسهم منصة مركبة تويوتا فيلوز 2023 الجديدة، وهيكلها الصلب، ونظام التعليق الجديد المتطور في توفير مستوىً عالٍ من التحكم بالمركبة وثباتها وراحة القيادة، سواء على الطرقات الوعرة أو حتى مع وجود العديد من الركاب. ويمكن للسائقين الاختيار بين ثلاثة أنماط قيادة مختلفة، هي: "العادي"، و"الاقتصادي"، و"المعزز" لتناسب مجموعة متنوعة من ظروف القيادة وأنماطها. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ خمسة أمتار.

وتَعِد مركبة تويوتا فيلوز 2023 الجديدة كُلِّياً بتقديم تجربة قيادة ديناميكية، إذ تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مجهز بعمود كامات علوي مزدوج مؤلف من 16 صماماً، ويعمل بتقنية توقيت الصمامات المتغير الذكي المزدوج Dual VVT-i، يقدم تسارعاً سلساً واستجابة سريعة ويوَلِّد قوة 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن-متر لعزم الدوران، مع معدل استهلاك للوقود يصل إلى 19.3 كم/لتر. ويقترن المحرك بناقل الحركة المتغير المستمر (CVT)، الذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعاً قوياً وسلساً منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة، وتسارعاً هادئاً وفعالاً وكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود مع السرعات الأعلى.

صُمِّمَت المركبة الجديدة بواجهة أمامية فريدة من نوعها، ومقدمة مرتفعة ذات شبك مغزلي كبير، بينما تضيف المصابيح الأمامية النحيفة التي تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED وقوالب الكروم مظهراً أنيقاً ورياضياً في الوقت نفسه. أما على جانبي المركبة، فتُعبِّر الخطوط البارزة الممتدة من المقدمة إلى الخلف عن الطول والحضور الجريء، وتتناغم معها العجلات الكبيرة الخطوط الناتئة على المصدات. وبالنسبة للتصميم الخلفي، تُبرز مجموعة المصابيح الطويلة مظهر المركبة العريض.

أولت شركة تويوتا الراحة وسهولة الاستخدام اهتماماً خاصاً في جميع أنحاء مقصورة فيلوز 2023. عند دخول المركبة، يُرَحًّب بالركاب من خلال الإضاءة الشاملة التي تكمّل الشعور العام برحابة المقصورة، والتي تأتي مع مجموعة من الميزات المتقدمة والعملية. وتشمل هذه المزايا شاشة ملونة تعرض بيانات عديدة (MID) مقاس 7 بوصات في وسط لوحة العدادات، تكملها شاشة وسائط متعددة مقاس 8 بوصات مزودة بنظامي آبل كار بلاي Apple CarPlay® وأندرويد أوتو Android AutoTM لتوفير تجربة متكاملة. كما تتميز المركبة الجديدة بلوحة شحن لاسلكية للهواتف الذكية وثلاثة منافذ شحن "يو إس بي" USB مخصصة للصفين الأول والثاني، بالإضافة إلى مقبسين 12 فولت لتشغيل أنواع أخرى من الأجهزة.

ويمكن أن تستوعب صفوف المقاعد الثلاثة في تويوتا فيلوز الجديدة ما يصل إلى سبعة أشخاص، إذ يُمكن طي الصفين الثاني والثالث معاً أو بشكل فردي للحصول على أنماط مختلفة يمكن أن تتيح المزيد من المساحة للركاب أو حمل المزيد من الأغراض، بما في ذلك الأشياء الطويلة. وتأتي المركبة الجديدة أيضاً مجهزة بحجرات تخزين واسعة في جميع أنحاء المقصورة، بما في ذلك 12 حاملاً للأكواب أو قوارير الماء. وتشمل وسائل الراحة الإضافية نظام صوت مؤلف من 6 مكبرات صوت، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي قوي مع لوحة تحكم في صف المقاعد الثاني، ومستشعرات خلفية، ونظام دخول وتشغيل ذكي. وفي الوقت نفسه، يستفيد الأهل من راحة البال التي يوفرها نظام السلامة ISOFIX، والذي يثبت مقاعد الأطفال بشكل آمن.

وبالإضافة إلى ذلك، تتميز مركبة تويوتا فيلوز2023 الجديدة كُلِّياً بمجموعة شاملة من ميزات السلامة لحماية سائقيها وركابها؛ تتضمن ست وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) تشمل وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية ستارية لصفوف المقاعد الثلاثة، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، ونظام منع انغلاق المكابح (ABS)، ومكابح التوقف الإلكترونية (EPB) مع وظيفة تثبيت الفرامل، ونظام التنبيه في حالات التوقف المفاجئ ESS))، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام المساعدة في الانطلاق على المرتفعات (HAC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.

وتتوفر مركبة تويوتا فيلوز بستة ألوان خارجية مميزة، تشمل اللون البلاتين الأبيض اللؤلؤي ، وسيلر ميتاليك، والرمادي المعدني، والأحمر الداكن المعدني، والأسود المعدني، واللون الفضي الأرجواني ميتاليك المطور حديثاً. وفي الوقت نفسه، زُوِدت المقصورة الداخلية الفسيحة بنظام ألوان أنيق باللونين الأسود والرمادي. وجُهّزَت مركبة فيلوز الجديدة بعجلات من الألومنيوم مقاس 17 بوصة مطلية آليا بعشرة أضلاع تعزز جاذبية التصميم التي تتمتع به المركبة.