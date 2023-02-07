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إيلاف: طرحت الشركة السويسرية المُصَنّعة للساعات الفاخرة، أوديمار بيغه، إصداراتها الجديدة للنصف الأول من عام 2023.



كود 11.59 باي أوديمار بيغه



اكتشفوا الطرازات الستة الجديدة ذات القطر 41 مم، والتي تأتي للمرة الأولى مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. أربعة طرازات مصنوعة بالكامل من الفولاذ، بينما يجمع الطرازان الآخران بين القسم الأوسط من الهيكل المصنوع من السيراميك الأسود، والطوق والعروات وخلفية الهيكل المصنوعة جميعها من الفولاذ. بالإضافة إلى حضور هذه المادة الجديدة، تتميّز هذه الساعات بجماليةٍ جديدة، وتُؤكد على الراحة المثلى في الارتداء والقراءة والوضوح، فضلاً عن تقديم موانئ جديدة تزدهي بنمطٍ تزييني تم ابتكارُهُ خصيصاً للمجموعة. يواصل الارتقاء الجديد الذي تشهدهُ مجموعة "كود 11.59 باي أوديمار بيغه" الحفاظ على موقعها حيث التقاء الحداثة التقنية وحِرَفية الأسلاف الفنية اليدوية.





رويال أوك "جمبو" إكسترا-ثين



تستمد هذه الساعة ذات الإصدار المحدود طاقتها من الحركة – كاليبر 7121، وهي الحركة الأحدث عالية الرقّة والتي تم تقديمها في شهر يناير من العام 2022 بمناسبة الاحتفالية السنوية الخمسين على إطلاق رويال أوك. تأتي هذه الساعة ذات القياس 39 مم بهيكلٍ مصنوعٍ من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، وستكون متوفرة حصرياً في متاجر (بوتيكات) أوديمار بيغه.





رويال أوك أوتوماتيك



هذه النسخة الجديدة من ساعة أوديمار بيغه: الطراز "رويال أوك أوتوماتيك" ذات القياس 37 مم، مصنوعةٌ بالكامل من الذهب الأصفر عيار 18 قيراط، وتزدهي بضياء الميناء المصنوع من الفيروز الطبيعي. تُضفي هذه التوليفة من المواد الثمينة على الساعة إشراقاً وتألقاً غير مسبوقّين. استُخدِمَ الفيروز في صياغة المجوهرات منذ ما ينوف عن 3000 سنة، وهو حجر نادر تُنسَب إليه وفرةٌ من السِّمات الإيجابية، وهنا يجد حضوره الطبيعي في مجموعة رويال أوك.





رويال أوك أوفشور أوتوماتيك كرونوغراف



في هذه النسخة الجديدة من ساعة "رويال أوك أوفشور أوتوماتيك كرونوغراف" بالقياس 42 مم، اختارت أوديمار بيغه وضع هذا الطراز الجديد في هيكلٍ من السيراميك الأسود مع سوار مطابق وميناء أسود بنمط التقطيعات المربعة المميّز بالقياس الصغير "بوتيت تابيسري" من أجل إطلالةٍ أحادية اللون معاصرة. يتم تشغيل هذا الطراز بواسطة الحركة - كاليبر 4404 ، حركة ذات كرونوغراف مُدمَج مع وظيفة الارتداد "فلايباك – flyback".



