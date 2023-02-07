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إيلاف: قدمت "BALLY" إطلالاتها النسائية المميزة من مجموعتها لربيع وصيف 2023، ويعرض الخط الجديد منظورًا عالميًا للرفاهية الأوروبية لأول مرة - عبر منظور أميركي فريد من خلال تصميمات "Rhuigi Villasenor".
من المعدن الفاخر إلى جلد العجل المصقول والجينز المصمم ، يلتقي مع تعبيرات لا تعد ولا تحصى عن حرفية جلد BALLY - هذه الإطلالات المميزة ضرورية للغاية لإضافتها إلى خزانة ملابسك لهذا الموسم.
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