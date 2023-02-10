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إيلاف: أطلقت علامة ليم للأزياء، المجموعة الأولى من تشكيلة ربيع وصيف 2023 خلال شهر فبراير الحالي، في متاجرها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعلى المنصات الرقمية العالمية. وتجمع تصاميم التشكيلة بين الأناقة العصرية والقصّات المحتشمة. وتضم قطعاً مثالية للفترة الانتقالية بين موسمي الشتاء والربيع، مثل القفطانات الطويلة من الصوف الناعم وفساتين مزينة بتطريزات ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى الزخارف المحبوكة، والترصيع المعدني والسحابات الدقيقة بالإضافة إلى النقشات والطبعات الإستثنائية.

تقدم التشكيلة خيارات متنوعة من أشهر تصاميم العلامة، بما فيها التنورة الطويلة المزينة بثنيات ونقشات خلّابة والبنطال الواسع الأنيق، والتي يمكن تنسيقها والمزج بينها للحصول على إطلالة أنيقة وعصرية. في حين تتميز القفطانات والعبايات والفساتين بقماش عالي الجودة وخطوط أنيقة. وتتنوع ألوان التشكيلة بين الأزرق الغامق والأصفر والأخضر والأحمر الداكن والوردي الطبيعي والهادئ.

