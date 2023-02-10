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إيلاف: تقدم علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي المعاصر، مجموعة من قطع المفروشات التي تحول غرفة النوم إلى ملاذ مريح.
وإليكم ثلاث طرق بسيطة ومبتكرة لإضافة الحيوية إلى غرفة النوم:
• إضافة لمسات جريئة: مثل المزهريات والمنحوتات والمرايا والزخارف وعرضها بانسجامٍ. ولكن مع عدم المبالغة في إضافة قطع متباينة لأنها قد تترك انطباعاً فوضويا.
• المفروشات المزخرفة: إضافة المفروشات المزينة بلمسات فنية وزخارف إلى غرفة النوم تزيد من جمالية الغرفة، مثل طاولة بسطح ناعم وأدراج مفتوحة ومزينة بلمسة فنية.
• الاستعانة بجمال الطبيعة: يضفي وجود النباتات والأزهار لمسة حيوية على الغرفة، ويمكن المزج بين نباتاتٍ وأزهار من أشكال وألوان مختلفة ووضعها في مزهريات أو أوعية تتناغم مع أجواء الغرفة.
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