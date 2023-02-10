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إيلاف: تقدم علامة Al Huzaifa المتخصصة في الديكورات الداخلية وتصميم المفروشات، تصاميم خلابة في أحدث تشكيلاتها والتي تضفي جمالاً على منزلكم.



المدخل هو واجهة المنزل ويترك الانطباع الأول عن المنزل وعن شخصية سكانه، لذلك يستحق تصميماً مميزاً، وحان الوقت لمنح هذه المساحة الصغيرة مزيداً من الاهتمام بالتفاصيل لتترك انطباعاً جميلاً عند كل شخص يدخل منزلكم.

وفيما يلي دليل متكامل لإضفاء لمسة حيوية على مدخل منزلكم:

• إضافة عنصر مبهر إلى الديكور: هذه فرصتكم لإظهار الجرأة من خلال تصميم مدخلٍ مميز يتضمن شاشة عرضٍ كبيرة وعملاً فنياً ضخم أو مرآةً أرضية جذابة أو ورق جدران جريء.

• إضافة مرآة: من المؤكد أن إضافة مرآة دائرية الشكل أو مرآة ضخمة لها إطار وبجانبها كونسول ستستكمل جمال المدخل. ويمكن إضافة بعض الأعمال الفنية الأنيقة حولها، لمنحها لمسة شخصية. نصيحة: يجب الانتباه إلى أن يساوي حجم المرآة ثلثي حجم الأثاث الموجود أسفلها.

• التحلي بالجرأة واستخدم الألوان: يمكن إفساح المجال للمخيلة ولموهبة التصميم في هذه المساحة الصغيرة واعتماد أفكار جريئة مثل جدارٍ أحمرٍ مشع أو خلفية جريئة.

