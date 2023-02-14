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إيلاف: كشف مصمم الازياء الفرنسي العالمي من اصول عربية نبيل يونس عن مجموعته الأولى لعام 2023 ضمن فعالية Oriental fashion show خلال أسبوع الموضة في باريس.

جاءت التصاميم لتعكس رؤية متجددة خاصة بالمرأة العصرية والمتأججة بالطاقة والحيوية.

ابداعات تنمّ عن ذوق رفيع برزت فيها الفساتين غاية في الأناقة والتنوّع بين الأقمشة والألوان مع تمازج سلس استخدم له الدانتيل الفرنسي المطرّز باللؤلؤ والاحجار الكريمة والتول والريش الأسود او الملون واللّماع والشيفون وقد تم التطريز بتقنيات عالية في الهند.

سخرّت كل المواد لتمنح المرأة حرية الاختيار مع الاحتفاظ بالرقي وصيحات الموضة الرائجة. اعتمد يونس القصّات عند الصدر والظهر وانحناءت فائقة الدقة عند الخصر والساقين منحت الفستان مزيداً من الأنوثة والإثارة والرقي الباريسي.

اما عروس عام 2023 فهي امرأة واثقة من نفسها بعيدة عن الكلاسيكية، تعرف عمق العلاقة بين يوم العمر وراحتها، بين اللون الأبيض والورود المبشّرة بحياة جديدة. امرأة نبيل يونس في مجموعة 2023 فاح منها عطر الجمال والأنوثة والأناقة بخلطة سحرية خطفت أنظار وقلوب الحاضرين لعرض أزيائه الباريسي الذي اقام Orientalfashionshow في اوتيل الريتز وتميز بالتنظيم المحترف والرائع كما حاز على إعجاب الاقلام الصحافية الاوروبية.

يعد مصمم الأزياء العالمي نبيل يونس بمفاجآت كثيرة هذا العام وسيكشف عن تعاون مرتقب مع أبرز النجمات والنجوم خصوصاً ان تاريخه حافل بمن لبسن من توقيعه خلال سنوات مسيرته المهنية.