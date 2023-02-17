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إيلاف: بينما تواصل "مون بلان" تطوير مجموعاتها من المنتجات الجلدية، تضيف الدار بُعداً جديداً إلى مجموعتها المميزة للأعمال. وتضم تشكيلة "مون بلان سارتوريال" المعاد تصميمها حقائب وأكسسوارات أصغر من الجلد الناعم بتأثير عميق من لونين، وكذلك ألوان جديدة، مع إدخال نظام مبتكر يسمح بربط القطع الصغيرة بحقائب أكبر - مما يخلق وظائف عملية وخيارات عصرية، والعديد من التخصيصات والإمكانات.

ومن وحي الجمال وخبرة الكتابة اليدوية، فإن رموز التصميم الخاصة بتشكيلة "مون بلان سارتوريال" متجذرة في تراث ثقافة الكتابة للدار.

وألهمت عبوات الحبر المميزة من أرشيف "مون بلان" التصميم ثلاثي الزوايا للمقابض، في حين أن تصميم جوانب الحقائب يستحضر آلية فتح مظروف بقطعتين متداخلتين من الجلد.



وتتضمن التشكيلة الشاملة للقطع الجلدية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة:

- حافظات المستندات (كبيرة ومتوسطة ورفيعة)، وشنط الظهر (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، مع مساحات للأدوات والأجهزة التقنية، ومستندات بقياس A4، وغيرها من مستلزمات الأعمال، بما في ذلك أدوات الكتابة الثمينة في جيوب مخصصة.

- شنط يد كاجوال للعمل تتضمن تصاميم كلاسيكية بأنماط عامودية، ورسومات ظلية جديدة بخطوط متمايلة توفر خيارات متعددة يمكن ارتداؤها مع مقابض قصيرة من الجلد ومقابض أطول من القماش. ويمكن أيضاً زيادة سعة الحقيبة الجديدة من خلال الضغط على الأزرار الموجودة على الجانبين.

- يمكن حمل شنطة البولينغ بسحاب للغلق باليد أو على الكتف بفضل حزام الكتف القابل للضبط والفصل. مع سعتها العريضة، تُعد رفيقاً رائعاً من النهار إلى الليل، ومن العمل إلى التسلية، وكل مغامرة بينهما.

- تشتمل الشنط الصغيرة على حافظة بشكل المغلف، وشنطة صغيرة، وشنطة ساعي صغيرة تمتاز بشريط جلدي خلفي يلائم مقابض حافظات المستندات وشنط اليد، مما يضيف وظائف للقطع الأكبر حجماً، بالإضافة إلى الجاذبية. ويشمل رفقاء العمل الأساسيون شنطة كمبيوتر محمول بمقبض أمامي، ومفكرة، وحافظة لدفتر الملاحظات.

- تشكل المحافظ وحاملات البطاقات وحافظات الأقلام وميداليات المفاتيح مجموعة الأكسسوارات الصغيرة، في طيف متنوع من الألوان، بالإضافة إلى حافظة هاتف جديدة يمكن إرفاقها بحافظات المستندات وشنط اليد حتى تكون الأجهزة التقنية دائماً في متناول اليد.

- حصلت ساعة "مون بلان ساميت 3" الذكية أيضاً على لمسات "سارتوريال"، مع إضافة أحزمة جلدية بلونين جديدين، وواجهة ساعة جديدة تتميز بأحرف أولى قابلة للتخصيص.

وفي حين أن الأسود والأرجواني الحديدي الداكن جداً يمثلان الألوان الرئيسية للحقائب، تتوفر أيضاً الأكسسوارات الصغيرة باللون الأحمر والأزرق والأخضر الداكن والموستو (تدرج لوني أزلي للبورغندي) والعاج، مما يخلق تبايناً جريئاً عند ربطها بقطع أكبر باستخدام نظام الربط المبتكر للمجموعة. وخضع الجلد المستخدم في جميع منتجات المجموعة لعملية دباغة محايدة لثاني أكسيد الكربون.

